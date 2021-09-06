Согласно данным источника, Головин будет восстанавливаться от повреждения около двух недель.
Напомним, ранее стало известно, что Головин пропустит матч отборочного этапа ЧМ-2022 Россия - Мальта. Александр не примет участия в поединке из-за повреждения мышцы бедра, выявленного у него по завершении игры с Кипром (2:0). Полузащитник отправится в расположение "Монако", где пройдет курс лечения.
Отметим, что встреча Россия - Мальта состоится завтра, 7 сентября. Матч пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве и начнется в 21.45 мск.
Источник: Чемпионат
Головин пропустит матч с Мальтой из-за повреждения мышцы бедра
Стали известны сроки восстановления Головина после травмы
Названы сроки восстановления хавбека "Монако" и сборной России Александра Головина после травмы бедра.
Фото: РИА Новости
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