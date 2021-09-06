Манджа, в частности, отметил, что сборная России достойно сыграла с Кипром в предыдущем матче квалификационного этапа ЧМ-2022. Напомним, что 4 сентября Россия обыграла Кипр на выезде со счетом 2:0.
"Физическое состояние сборной России? Нечестно говорить о сопернике, я его уважаю, и я тренер сборной Мальты. <...> А игра с Кипром со стороны России мне показалась достойной", - сказал наставник сборной Мальты.
Также тренер высказался о кадровых изменениях в национальной команде России.
"Головин не сыграет? Хорошая новость (смеётся)! Он очень хороший игрок. А что касается Дзюбы, то важно, что раньше играл мощный нападающий Дзюба, а теперь – Смолов. Он не такой мощный, это тоже важное изменение в вашей сборной", - заявил Манджа.
Напомним, ранее стало известно, что полузащитник Александр Головин пропустит встречу с Мальтой. У него было выявлено повреждение бедра после игры с Кипром.
Отметим, что матч Россия - Мальта пройдет завтра, 7 сентября, и начнется в 21.45 мск. Встреча состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.
Источник: Чемпионат
Головин пропустит матч с Мальтой из-за повреждения мышцы бедра
Тренер сборной Мальты: отсутствие Головина - хорошая новость для нас. Он очень сильный игрок
Наставник сборной Мальты Девис Манджа высказался о сборной России в преддверии встречи команд в квалификационном раунде ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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