- Правда ли, что я запретил игрокам послематчевое пиво для расслабления? Да, конечно. Почему? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились. Мы знаем примеры тренеров в Европе, которые спокойно допускают после матча выпить пива? Это вопрос к тем тренерам. Я - нет. Когда игры через два на третий - нет. Если бы у нас были игры 1-го и 7-го, тогда может быть, - приводит слова Карпина "СЭ".
Ранее стало известно, что в сборной России по инициативе главного тренера Валерия Карпина изменился рацион питания. В частности, под ограничение попали сахар и сладости.
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Карпин - о запрете на пиво в сборной России: ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о запрете на употребление пива для игроков национальной команды.
Фото: РФС