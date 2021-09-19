- Почему Марио - великий игрок? Потому что таких игроков у нас немного. Человек, который на 100% отдается этой профессии, на 100% выполняет все требования, которые ему предъявляют, который готов умереть на поле, но сделать то, что он должен - по мне, это уже великий игрок. Великий игрок - не только тот, который забивает по 50 голов и обыгрывает по 50 человек за матч. Бывают великие люди - назовем их "великие трудяги" - вне зависимости от мастерства даже. К Марио последнее не относится, плюс еще и его мастерство - хватило буквально недели, чтобы понять, что он такой, - передает слова Карпина "СЭ".
13 сентября стало известно, что правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес объявил о своем решении завершить карьеру игрока национальной команды и сосредоточиться на выступлении за клуб. За сборную России 31-летний Фернандес сыграл 33 матча, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. Марио играл за нашу национальную команду на домашнем Чемпионате мира-2018, где принял участие во всех 5 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу - его гол в игре 1/4 финала со сборной Хорватии позволил сборной России сравнять счет в дополнительное время (2:2) и перевести встречу в серию пенальти. Свою последнюю игру за сборную Фернандес также провел против Хорватии - в отборочном матче к ЧМ-2022 1 сентября (0:0). Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своем инстаграме назвал Марио великим игроком.
"Великий игрок". Карпин отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России
Карпин - о Марио Фернандесе: великий игрок - не только тот, кто забивает по 50 голов и обыгрывает по 50 человек за матч
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему считает защитника ЦСКА Маррио Фернандеса великим игроком.
Фото: РПЛ