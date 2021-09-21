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Малафеев поддержал Дзюбу после отказа Артема от вызова в сборную России

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев отреагировал на решение форварда "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду.
Фото: "Зенит"
Малафеев отметил, что Дзюба сам должен определять, готов ли он играть за сборную. Также в своем комментарии он вспомнил о недавнем решении Марио Фернандеса завершить выступления в национальной команде России.

"Артем сам прекрасно понимает, насколько он готов быть полезен сборной. На сегодняшний день Дзюба не стал рисковать и решил сконцентрироваться на работе в "Зените". Это такое же честное решение, как и решение того же Марио Фернандеса. Футболисту виднее, насколько он готов к выступлению на таком уровне", - сказал Малафеев.

Напомним, что тренерский штаб сборной России включил Дзюбу в расширенный состав команды на матчи отбора на ЧМ-2022, которые пройдут в следующем месяце. Артем отказался от приглашения в национальную команду и объяснил свое решение тем, что пребывает не в лучшей форме.

Источник: Sport24

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Теги: Малафеев Дзюба Сборная России
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