В частности, Лещенко высказался о включении игроков "Динамо" Дениса Макарова и Арсена Захаряна в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Также он оценил шансы хавбека "Химок" Дениса Глушакова на попадание в основной состав команды.
"Привлечение Макарова к основной сборной - очень здорово, поскольку справа у нас некому играть, Фернандес ушел. Миранчук сейчас не очень хорошо выглядит, последние два матча он ничего не мог сделать, его не было на поле. <...> У Захаряна больше шансов попасть в стартовый состав, чем у Леши. Это даже не обсуждается. Что касается Глушакова, не думаю, что он будет в основном составе", - сказал Лещенко.
Источник: Спорт-Экспресс
Лещенко: не думаю, что Глушаков будет в основном составе сборной России
Известный певец, болельщик "Динамо" Лев Лещенко прокомментировал кадровые решения тренерского штаба сборной России.
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