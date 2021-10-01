"Ожидание только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи. Если будут победы и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, - тогда будут положительные оценки", - приводит слова Матыцина ТАСС.
В октябре сборная России проведет 2 матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. 8 октября на казанском стадионе "Ак Барс Арена" национальная команда сыграет против Словакии. Матч начнется в 21:45 мск. Через 3 дня российские футболисты в гостях проведут встречу со сборной Словении. Игра в Мариборе стартует в 21:45 мск.
После 6 туров квалификационного турнира сборная России располагается на 2-м месте в группе H, имея в активе 13 очков. Столько же баллов и у сборной Хорватии, она опережает россиян по дополнительным показателям.
Матыцин ждет от Карпина только побед в ближайших матчах сборной России
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал об ожиданиях от главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: ТАСС