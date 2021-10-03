По информации источника, Головин, скорее всего, не сыграет в матчах со Словакией и Словенией, которые пройдут в октябре в рамках квалификационного этапа ЧМ-2022. Причиной является травма паха, полученная игроком в поединке девятого тура Лиги 1 с "Бордо".
Отметим, что сегодня, 3 октября, "Монако" обыграл "Бордо" со счетом 3:0. Головин отметился голом и результативной передачей.
Сборная России сыграет с командой Словакии в Казани 8 октября. Выездной матч против сборной Словении пройдет 11 октября.
Источник: Sport24
Гол и ассист Головина помогли "Монако" разгромить "Бордо" в матче Лиги 1
Источник: Головин, скорее всего, не сыграет против Словакии и Словении
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин, вероятно, пропустит ближайшие матчи национальной команды.
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