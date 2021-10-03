Источник: Головин, скорее всего, не сыграет против Словакии и Словении

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Уфа
0 - 1
УралЗавершен
Зенит
1 - 2
СочиЗавершен
Локомотив
1 - 1
Ростов2 тайм
П1 2.45X 2.45П2 4.15
Ахмат
0 - 1
Спартак2 тайм
П1 7.75X 3.7П2 1.52

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Томь
1 - 3
АланияЗавершен
Металлург Лп
1 - 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Оренбург
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Спартак-2Завершен
Волгарь
0 - 1
ВелесЗавершен
Ротор
1 - 1
ТорпедоЗавершен
Акрон
1 - 0
КубаньЗавершен
КАМАЗ
2 - 0
Краснодар-2Завершен
Факел
3 - 0
ТекстильщикЗавершен
Нефтехимик
2 - 3
ЕнисейЗавершен
Балтика
0 - 1
Олимп-Долгопрудный2 тайм
П1 8.5X 3.4П2 1.53

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Вест Хэм
1 - 2
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1
Астон ВиллаЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 2
Лестер СитиЗавершен
Ливерпуль
2 - 1
Манчестер Сити2 тайм
П1 1.35X 4П2 16.5

Чемпионат Испании. Примера

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Эльче
1 - 0
СельтаЗавершен
Эспаньол
2 - 1
Реал МадридЗавершен
Хетафе
0 - 0
Реал Сосьедад1 тайм
П1 4.33X 2.25П2 2.63
Вильярреал
0 - 0
Бетис1 тайм
П1 2.1X 2.88П2 4.33
Гранада
22:00
СевильяНе начат
П1 6X 3.75П2 1.66

Чемпионат Италии. Серия А

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Болонья
3 - 0
ЛациоЗавершен
Верона
4 - 0
СпецияЗавершен
Сампдория
3 - 3
УдинезеЗавершен
Фиорентина
1 - 1
НаполиПерерыв
П1 4X 2.75П2 2.25
Рома
1 - 0
ЭмполиПерерыв
П1 1.18X 6.5П2 17
Аталанта
21:45
МиланНе начат
П1 2.07X 3.6П2 3.6

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Майнц
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УнионЗавершен
Бавария
1 - 1
Айнрахт2 тайм
П1 2X 2.1П2 13
Арминия
20:30
БайерНе начат
П1 4.7X 4.2П2 1.7

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Ренн
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ПСЖЗавершен
Монако
3 - 0
БордоЗавершен
Нант
2 - 0
ТруаЗавершен
Лорьян
1 - 1
КлермонЗавершен
Анже
3 - 2
МетцЗавершен
Лилль
2 - 0
МарсельЗавершен
Сент-Этьен
21:45
ЛионНе начат
П1 4.3X 4.2П2 1.75

Источник: Головин, скорее всего, не сыграет против Словакии и Словении

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин, вероятно, пропустит ближайшие матчи национальной команды.
Фото: Getty Images
По информации источника, Головин, скорее всего, не сыграет в матчах со Словакией и Словенией, которые пройдут в октябре в рамках квалификационного этапа ЧМ-2022. Причиной является травма паха, полученная игроком в поединке девятого тура Лиги 1 с "Бордо".

Отметим, что сегодня, 3 октября, "Монако" обыграл "Бордо" со счетом 3:0. Головин отметился голом и результативной передачей.

Сборная России сыграет с командой Словакии в Казани 8 октября. Выездной матч против сборной Словении пройдет 11 октября.

Источник: Sport24

Гол и ассист Головина помогли "Монако" разгромить "Бордо" в матче Лиги 1


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