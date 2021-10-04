25-летний полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин не приедет в расположение национальной команды перед октябрьскими отборочными матчами ЧМ-2022 против Словакии и Словении, сообщают СМИ. По данным источника, футболисту провели в клубе МРТ, которое выявило травму паха, аналогичную повреждению годичной давности, когда Александр пропустил в итоге более 4 месяцев. Сообщается, что принято решение продолжить лечение Головина в клубе.
Напомним, что 25-летний полузащитник Александр Головин вошел в окончательный список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи к ЧМ-2022 против команд Словакии (дома, 8 октября) и Словении (на выезде, 11 октября). В матче 9 тура французской Лиги 1 футболист забил гол и отдал результативный пас, а на 57 минуте игры был заменен из-за повреждения.
Источник: Sport24
СМИ: Головин не приедет в сборную России
Полузащитник "Монако" Александр Головин не прибудет на октябрьский сбор сборной России из-за травмы паха.
Фото: twitter.com