"У меня потекли слезы". Один из первых тренеров Глебова - о вызове игрока в сборную России

Один из первых тренеров Данила Глебова, пожелавший остаться неизвестным, поделился своими эмоциями от первого вызова игрока "Ростова" в сборную России.

Фото: ФК "Ростов"





"У меня потекли слезы. Я стоял у печки, мне приходит смс и у меня ноги с руками затряслись. Не каждый день у тренера кого-то вызывают в сборную. Это восторг, космос! Мы для кого работаем? Для страны, чтобы наши талантливые дети шли вперед и только вперед", - цитирует тренера



Данил Глебов в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах в составе "Ростова". На счету 21-летнего футболиста 2 забитых мяча и 1 голевая передача. Всего за ростовский клуб он сыграл в 71 матче, в которых забил 3 гола.



Глебов провел 15 матчей за молодежную сборную России, забив в этих игра 2 мяча. Напомним, Глебов был добавлен в список игроков после того, как из-за травмы расположение национальной команды покинул полузащитник Денис Глушаков."У меня потекли слезы. Я стоял у печки, мне приходит смс и у меня ноги с руками затряслись. Не каждый день у тренера кого-то вызывают в сборную. Это восторг, космос! Мы для кого работаем? Для страны, чтобы наши талантливые дети шли вперед и только вперед", - цитирует тренера Metaratings Данил Глебов в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах в составе "Ростова". На счету 21-летнего футболиста 2 забитых мяча и 1 голевая передача. Всего за ростовский клуб он сыграл в 71 матче, в которых забил 3 гола.Глебов провел 15 матчей за молодежную сборную России, забив в этих игра 2 мяча.