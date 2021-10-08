"Я бы предпочел видеть главным тренером сборной Семака, а не Карпина. У Семака есть опыт в выведении команды на первое место. Да и вообще его понимание футбола мне намного ближе. Карпин очень нервничает. Он беспокоен и неуверен во всем. Первые его попытки со сборной впечатления не произвели. Я не против Карпина в целом, но на сегодняшний день он неопытен и неперспективен", - сказал Боярский.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали две победы и один раз сыграли вничью. Во всех трех встречах Россия не пропустила ни одного мяча.
Сегодня, 8 октября, Россия примет Словакию в Казани на "Ак Барс Арене". Игра начнется в 21:45 мск. Главным арбитром встречи будет испанский судья Антонио Матеу Лаос.
Источник: Sport24
Карпин: задача сборной России - занять первое место и выйти напрямую на чемпионат мира
Боярский: я не против Карпина, но на сегодняшний день он неопытен и неперспективен
Народный артист РФ и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
Фото: РФС