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Боярский: Россия и Словения играли плохо, вечно путались и терялись. Они не знали, что делать с мячом

Народный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча сборных России и Словении (2:1) в отборе на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
"Выиграли - замечательно. Не могу сказать, что игроки были физически готовы. Забили первые два гола и растерялись. Не нужно было играть в игру Словении. Обе команды сегодня играли плохо, вечно путались и терялись. Они не знают, что делать с мячом в штрафной площади.

Джикия провел отлично весь матч. Можно считать его лучшим игроком этой игры. У сборной России есть хорошие шансы занять первое место в группе", - приводит слова Боярского "РБ Спорт".

Сборная России в Мариборе победила Словению со счетом 2:1 в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. На 32-й минуте защитник Георгий Джикия забил второй гол россиян в этой встрече. В конце первой половины встречи Словения отыграла один мяч: на 40-й минуте забил полузащитник Йосип Иличич.

Подопечные Карпина набрали 19 очков и возглавили таблицу группы H. В ноябре Россия двумя матчами завершит квалификационный турнир ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" россияне сыграют против Кипра (20:00 мск), а 14 ноября в последнем туре Россия в Сплите проведет встречу с Хорватией.


Теги: Боярский Сборная России Сборная Словении
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