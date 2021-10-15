- Сыграть должны все сильнейшие. Чтобы наконец набрал форму Миранчук. А то третий год человек не может набрать форму, в сборной ничего не показывает! Чтобы Головин был здоров, чтобы у Сафонова был такой же заряд. И нужен Дзюба! И мне не особо важно, что и когда ему сказал Карпин. Они играют за страну! В этот день нам нужно, чтобы все сильнейшие были в сборной. И кто из них там прав, кто виноват - меня не интересует. Закончится турнир, отберетесь на чемпионат мира - да хоть передеритесь там все, - передает слова Созина Eurostavka.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в сентябре 2021 года был включен тренерским штабом сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина в расширенный список игроков для подготовки к октябрьским матчам национальной команды. Однако Дзюба отказался приезжать в этот раз в сборную, объяснив это своей плохой формой. Ранее между футболистом и тренером случался конфликт. Сборная России без Дзюбы набрала 6 очков в матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1). Выездной матч 10 тура отборочного турнира против сборной Хорватии с высокой вероятностью определит обладателя прямой путевки на Чемпионат мира-2022 в Катаре.
Созин: на матч с Хорватией нужен Дзюба! Закончится турнир, отберетесь на ЧМ - да хоть передеритесь там все
Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение по составу сборной России на ноябрьский матч против сборной Хорватии.
Фото: ФК "Зенит"