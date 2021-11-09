Аленичев: футболисты сборной России в матче с Кипром не должны думать о Хорватии

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев отметил, что футболистам сборной России в матче с Кипром важно не думать о следующем поединке с хорватами.
Фото: ФК "Зенит"
В четверг, 11 ноября, национальная команда в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" примет сборную Кипра. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 20:00 мск.

"Все мысли должны быть только о первой игре - нельзя держать в уме хорватов, выходя на матч с командой Кипра. Это неправильно. Думаю, мы должны обыгрывать киприотов - все-таки наша сборная сильнее", - цитирует Аленичева ТАСС.

Заключительный матч в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России проведет в воскресенье, 14 ноября. В Сплите состоится игра с командой Хорватии. Эта встреча начнется в 17:00 мск.

За два тура до конца квалификации сборная России возглавляет группу H, набрав в 8 матчах 19 очков. На 2 очка отстает сборная Хорватии/


Теги: Аленичев Сборная России Сборная Кипра
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