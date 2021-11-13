— Россияне не должны бояться нас, мы не боимся их. Я играл несколько раз против России, мы знаем, что нам нужна только победа. Мы будем играть только на нее, потому что только победа позволит нам [напрямую] выйти на чемпионат мира, — цитируют Модрича РИА Новости.
36-летний Модрич сыграл в 145 матчах за сборную Хорватии, в которых забил 20 голов и отдал 24 голевые передачи.
Матч Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября. В случае победы хорваты напрямую выйдут на чемпионат мира. Команде Валерия Карпина будет достаточного ничейного результата.
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Модрич: сборная России не должна бояться нас, мы не боимся их
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от предстоящей игры против сборной России.
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