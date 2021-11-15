Президент "Урала" — об автоголе Кудряшова: это случайность, даже великие забивают в свои ворота

— Не надо спускать всех собак на Кудряшова. Это случайность, даже великие забивают в свои ворота. Он же не хотел этого. Федор хорошо сыграл, я не думаю, что он в чем-то виноват, — рассказал Иванов в интервью Sport24.
Защитник сборной России Федор Кудряшов отправил мяч в собственные ворота на 81-й минуте матча с Хорватией. Этот гол принес хорватам победу и прямую путевку на чемпионат мира 2022 года. Команда Валерия Карпина в марте сыграет в стыковых матчах.
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Фото: Reuters