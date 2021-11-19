- Шокировал ли меня намек Карпина, что он может уйти из сборной до стыков? Валерий Георгич достаточно импульсивный. Естественно, он расстроился и напряжен. Думаю, проведет время с семьей и остынет, как и все мы. Всё будет хорошо, - цитирует Глебова Sport24.
Сборная России уступила Хорватии со счетом 0:1 в матче последнего тура европейского отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре и заняла второе место в группе H. Этот результат позволяет нашим футболистам продолжить борьбу за попадание на Чемпионат мира в стыковых матчах, которые состоятся в марте 2022 года. После матча с Хорватией главный тренер сборной Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу "Коммент.Шоу" заявил, что не уверен в продолжении работы с национальной командой.
Карпин – о фобиях игроков сборной России, проблемах в голове и неуверенности, что сможет подготовить команду к стыкам
Глебов прокомментировал намек Карпина на возможный уход из сборной России до стыковых матчей
Опорный полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов высказался о возможном досрочном уходе со своего поста главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РФС