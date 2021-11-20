— В матче с Хорватией зачем-то появились Ионов, Бакаев… Какие-то посторонние люди. Если они в чемпионате не выделяются, зачем их выпускать за сборную?
Это ошибка и просчет Карпина, он не выбрал нужных игроков. Это просчет тренерского штаба, они за все в ответе. Они выбрали этих футболистов, которые сыграли как умеют, — передает слова Орлова "РБ Спорт".
32-летний Ионов появился на поле в матче с Хорватией (0:1) с первых минут. На 56-й минуте его заменил Роман Зобнин.
25-летний Бакаев также оказался в стартовом составе сборной России в этом матче, на 78-й минуте он уступил место на поле Андрею Мостовому.
Поражение Хорватии не позволило сборной России выйти напрямую на чемпионат мира 2022 года. Команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах в марте следующего года.
Орлов: в матче с Хорватией за сборную России зачем-то появились Ионов, Бакаев. Это ошибка и просчет Карпина
Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил недоумение появлением в составе сборной России на матч с Хорватией (0:1) полузащитников Алексея Ионова и Зелимхана Бакаева.
Фото: ТАСС