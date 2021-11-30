СМИ: сборная Италии может провести товарищеский матч против России в январе

Сборные России и Италии могут провести товарищеский матч в январе 2022 года.

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Рассматриваются три другие сборные, которые попали в стыковые матчи к ЧМ-2022 — Россия, Украина и Шотландия.



Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, но если соперником Италии станет



Источник: Сообщается, что главный тренер действующих чемпионов Европы Роберто Манчини планирует провести краткосрочный сбор команды с 28 по 31 января 2022 года с проведением товарищеского матча.Рассматриваются три другие сборные, которые попали в стыковые матчи к ЧМ-2022 — Россия, Украина и Шотландия.Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, но если соперником Италии станет сборная России , то встреча, вероятно, пройдет на территории Италии.Источник: СЭ