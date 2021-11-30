Сообщается, что главный тренер действующих чемпионов Европы Роберто Манчини планирует провести краткосрочный сбор команды с 28 по 31 января 2022 года с проведением товарищеского матча.
Рассматриваются три другие сборные, которые попали в стыковые матчи к ЧМ-2022 — Россия, Украина и Шотландия.
Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, но если соперником Италии станет сборная России, то встреча, вероятно, пройдет на территории Италии.
Источник: СЭ.
СМИ: сборная Италии может провести товарищеский матч против России в январе
Сборные России и Италии могут провести товарищеский матч в январе 2022 года.
Фото: Getty Images