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СМИ: сборная Италии может провести товарищеский матч против России в январе

Сборные России и Италии могут провести товарищеский матч в январе 2022 года.
Фото: Getty Images
Сообщается, что главный тренер действующих чемпионов Европы Роберто Манчини планирует провести краткосрочный сбор команды с 28 по 31 января 2022 года с проведением товарищеского матча.

Рассматриваются три другие сборные, которые попали в стыковые матчи к ЧМ-2022 — Россия, Украина и Шотландия.

Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, но если соперником Италии станет сборная России, то встреча, вероятно, пройдет на территории Италии.

Источник: СЭ.


Теги: Сборная России Сборная Италии Манчини
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