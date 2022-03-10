Во вторник, 8 марта, ФИФА объявила о том, что сборная Польши автоматически вышла в финал стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, избежав полуфинальной игры со сборной России.
"Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться", - цитирует Адвоката "СЭ".
Отметим, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию РФС на санкции ФИФА и УЕФА. Ранее организации отстранили российские клубы и сборный от участия во всех турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок. Из-за этого решения сыграть в плей-офф Лиги Европы. В 1/8 финала красно-белые должны сыграть с "Лейпцигом" 10 и 17 марта.
Дик Адвокат был главным тренером сборной России с 2010 по 2012 год. Национальная команда с голландским специалистом провела 24 матча, в которых одержала 12 побед.
Дик Адвокат прокомментировал отстранение сборной России от стыков ЧМ-2022
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение ФИФА отстранить российскую национальную команду от международных турниров.
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