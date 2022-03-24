Сборные Уругвая и Эквадора досрочно вышли на чемпионат мира 2022

Национальные команды Уругвая и Эквадора гарантировали себе участие на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Фото: Reuters

Уругвайцы дома с минимальным счетом обыграли команду Перу (1:0) – единственный в конце первого тайма забил Хиорхьян де Арраскаета. В параллельной встрече Парагвай оказался сильнее Эквадора - 3:1. Подопечные Гильермо Барроса Скелотто прервали 7-матчевую серию без побед.



Первое место в таблице с 42-мя очками занимает сборная Бразилии, на второй строчке – Аргентина с 35-ми очками в 15 матчах. За ними располагаются Эквадор (25) и Уругвай (25). Пятое место, дающее право пройти на «мундиаль» через стыки, занимает Перу (21), также на него претендуют сборные Колумбии (20) и Чили (19).



Командам предстоит сыграть по одному матчу отбора. 30 марта Эквадор примет на своем поле Аргентину, а Уругвай сыграет в гостях с Чили.