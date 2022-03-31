В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. РФС оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022.
Сборная России провела на прошлой неделе учебно-тренировочный сбор в Москве, в рамках которого состоялся тренировочный матч с молодежкой.
"Конечно, было расстройство. От нас ничего не зависит, ситуацию нужно отпустить немножко и думать о чем-то другом. Но я рад, что сборная собралась. Я многие новые вещи подчеркнул для себя на сборах, подчеркнул новые требования. То, что тренер хочет видеть, и его стиль игры", - цитирует Шунина Матч ТВ.
"От нас ничего не зависит, ситуацию нужно отпустить и думать о чем-то другом". Шунин - об отстранении сборной России
Вратарь "Динамо" и сборной России Антон Шунин рассказал о своей реакции на отстранении национальной команды от международных турниров.
Фото: РПЛ