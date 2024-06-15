Стали известны стартовые составы Испании и Хорватии

Сборные Испании и Хорватии объявили стартовые составы на сегодняшнее очное противостояние команд.

Фото: "СЭ"

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Педри, Уильямс, Ямаль, Мората.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Майер, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Брозович, Крамарич, Будимир.



Также сегодня в группе B, где играют Испания с Хорватией, пройдёт матч между Италией и Албанией. Встреча состоится в 22:00 по московскому времени.



Чемпионат Европы стартовал вчера, 14 июня, встречей Германии и Шотландии. Матч закончился 5:1 в пользу немецкой сборной.