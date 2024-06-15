Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Педри, Уильямс, Ямаль, Мората.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Майер, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Брозович, Крамарич, Будимир.
Также сегодня в группе B, где играют Испания с Хорватией, пройдёт матч между Италией и Албанией. Встреча состоится в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Европы стартовал вчера, 14 июня, встречей Германии и Шотландии. Матч закончился 5:1 в пользу немецкой сборной.
Стали известны стартовые составы Испании и Хорватии
Сборные Испании и Хорватии объявили стартовые составы на сегодняшнее очное противостояние команд.
Фото: "СЭ"