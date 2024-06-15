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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Венгрия
1 - 3 1 3
ШвейцарияЗавершен
Испания
3 - 0 3 0
Хорватия2 тайм
Италия
22:00
АлбанияНе начат

Стали известны стартовые составы Испании и Хорватии

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Сборные Испании и Хорватии объявили стартовые составы на сегодняшнее очное противостояние команд.
Фото: "СЭ"
Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Педри, Уильямс, Ямаль, Мората.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Майер, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Брозович, Крамарич, Будимир.

Также сегодня в группе B, где играют Испания с Хорватией, пройдёт матч между Италией и Албанией. Встреча состоится в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы стартовал вчера, 14 июня, встречей Германии и Шотландии. Матч закончился 5:1 в пользу немецкой сборной.

Чемпионат Европы Сборная Испании Сборная Хорватии
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