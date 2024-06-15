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Гладилин: Горшков не сильнее Хлусевича и Рябчука

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Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" в "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Честно говоря, я не слишком знаком с его игрой. Но если руководство "Спартака" решило подписать этого футболиста, то в нем определенно что-то есть. Впрочем, судя по некоторым матчам "Крыльев Советов", которые я видел, то могу сказать, что Хлусевич и Рябчук не слабее Горшокова", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".

Сегодня в СМИ появилась информация, что защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков может перейти в московский "Спартак". В завершившемся сезоне Горшков провёл за самарский клуб во всех турнирах 34 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в три миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата - новым главным тренером команды в следующем сезоне станет Деян Станкович. Самарский клуб расположился на девятой строчке с 41-м очком.

Спартак Валерий Гладилин Даниил Хлусевич Олег Рябчук Юрий Горшков
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