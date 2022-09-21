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Комличенко: дай Бог, наша связка с Уткиным будет зажигать и в сборной

Нападающий "Ростова" и сборной России Николай Комличенко рассказал о схожести тренировках в клубе и сборной.
Фото: ФК "Ростов"
– Тренировочный процесс Карпина в "Ростове" и сборной схожи. Для пацанов из "Ростова" ничего нового. Дай Бог, связка Уткин-Комличенко будет зажигать и в сборной, – приводит слова Комличенко "Sport24".

По итогам десяти сыгранных туров "Ростов" идет на втором месте в РПЛ. Комличенко и Уткин являются основными и ключевыми игроками клуба. Оба были вызваны Валерием Карпиным на учебно-методический сбор национальной команды, которая 24 сентября сыграет со сборной Киргизии в Бишкеке.


Комличенко Уткин Ростов Сборная России
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