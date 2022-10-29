– Даже без официальных матчей сборной России все равно надо собираться, смотреть новых футболистов и играть. Да, пока такие соперники, как Таджикистан, а что теперь сделаешь? Других на данный момент нет, – цитирует Дасаева "РБ Спорт".
Вчера стало известно о том, что сборная России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина сыграет свой ближайший товарищеский против сборной Таджикистана. Встреча должна состояться 17 ноября в городе Душанбе. Напомним, что свой предыдущий товарищеский матч сборная России проводила против сборной Киргизии, 24 сентября 2022 года. Российские игроки добились гостевой победы со счетом 2:1. Голы забивали форвард "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Ростова" Даниил Уткин.
Ринат Дасаев: надо играть с такими соперниками, как Таджикистан. Других пока нет
Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал новость о том, что сборная России в ноябре сыграет с национальной командой Таджикистана.
Фото: РИА Новости