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Семин считает, что в расширенный состав сборной России взяли нужных футболистов

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
Фото: РФС
Сегодня тренерский штаб национальной команды на ноябрьский сбор. В списке - 37 футболистов. В список были включены 18-летний полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, 18-летний защитник "Ростова" Виктор Мелехин, а также 20-летний полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас.

"Что тут комментировать? Взяли всех, кого надо", - цитирует Семина "РИА Новости".

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. Также была информация, что 20 ноября в Ташкенте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Узбекистана. РФС ведет переговоры о втором товарищеском матче сборной в ноябре.

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. В сентябре национальная команда в Бишкеке обыграла сборную Киргизии в товарищеском матче - 2:1.


Семин Сборная России
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