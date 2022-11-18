– Буду смотреть матчи для своего кругозора, как учебное пособие для тренерской деятельности. Кто фаворит чемпионата? Все почему-то говорят, что это сборная Аргентины, а мне кажется, что победит европейская сборная, и в финале точно будет страна из Европы, – цитирует Бояринцева "Чемпионат".
Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матч-открытие состоится уже послезавтра, в воскресенье – между собой сыграют сборные Катара и Эквадора. Сборная Аргентины, которая считается одним из главных фаворитов турнира, по результатам жеребьевки оказалась в одной группе с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Свой первый матч на мировом первенстве аргентинцы проведут с Саудовской Аравией 22 ноября, в 13:00 по московскому времени. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, обыгравшая в финале 2018 года Хорватию со счетом 4:2.
Бояринцев: буду смотреть чемпионат мира как учебное пособие. Победит европейская сборная
Экс-полузащитник "Спартака" и бывший главный тренер "Родины" Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.
Фото: Чемпионат.com