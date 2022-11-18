- Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом. Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры, - передает слова Аршавина "Чемпионат".
Свой последний официальный матч сборная России провела в ноябре 2021 года, уступив на выезде Хорватии (0:1) в 10 туре отборочного турнира к ЧМ-2022. В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА по политическим причинам отстранили все российские команды, включая клубы и сборные, от международных соревнований под своей эгидой. Из-за этого сборная России не смогла побороться в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, пропустила очередной розыгрыш Лиги наций и не примет участия в Чемпионате Европы-2024, поскольку не была допущена к жеребьевке отборочного турнира.
Аршавин: я бы не торопился переходить в Азию, лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о возможном переходе России в АФК.
Фото: МатчТВ