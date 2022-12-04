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Дмитрий Сычев: у сборной России были бы хорошие шансы на выход из группы на ЧМ-2022 в Катаре

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что российская национальная команда могла бы побороться за выход в плей-офф на ЧМ-2022.
Фото: ФК "Локомотив"
– Учитывая тот футбол и результаты, которые показывают сборные в Катаре, у нас были бы хорошие шансы на выход из группы, – передает слова Сычева "Чемпионат".

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Позади групповой этап турнира, вчера началась стадия 1/8 финала. Сегодня и в ближайшие два дня между собой сыграют еще шесть пар. Чемпионат мира по футболу-2022 уже покинули такие сборные, как Бельгия, Германия и Дания. В раунде плей-офф оказались национальные команды Японии, Южной Кореи, Швейцарии и Марокко. Австралия и США также оказались в плей-офф, но вчера уступили сборным Аргентины и Нидерландов в первых матчах 1/8 финала.


Сычев Сборная России Чемпионат Мира
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