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Радимов: испанцы так и не научились вскрывать такую оборону, как в 2018 году против России

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Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поражение сборной Испании от Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0, пен. 0:3).
Фото: AFP
- Получилось примерно то же самое, что в 2018 году против России - Испания так и не научилась вскрывать такую оборону. То есть тики-така хорошо, контроль мяча хорошо, но до опасных моментов так дело и не дошло. В том числе, слишком уж они расслабились. Испанцы очень хорошо начали турнир, но в таких матчах расслабление сказывается, - передает слова Радимова "РБ Спорт".

Встреча национальных сборных Испании и Марокко в 1/8 финала Чемпионата мира-2022 в Катаре завершилась сенсационной победой марокканцев в серии пенальти (0:0, пен. 3:0). Ранее команда Марокко финишировала на первом месте с 7 очками в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой, Испания набрала 4 очка и стала второй в квартете с Японией, Германией и Коста-Рикой. В матче 3 тура испанцы потерпели поражение от сборной Японии (1:2), что привело к их попаданию на второе место в группе, в случае финиша на первом месте они играли бы в одной половине сетки плей-офф со сборными Бразилии и Аргентины. На ЧМ-2018 в России "ла фурия роха" также вылетела в 1/8 финала, уступив в серии пенальти сборной России (1:1, пен. 3:4).


ЧМ-2022 Сборная России Сборная Марокко Сборная Испании Радимов
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