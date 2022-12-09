A Bola: Роналду вновь не попадет в стартовый состав Португалии на четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду
во второй раз подряд не появится в стартовом составе своей команды на ЧМ-2022 в Катаре.
Криштиану Роналду
вновь не попадет в стартовый состав Португалии. На четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко выйдет Рамош, оформивший хет-трик в игре со Швейцарией.
Ранее это же издание до матча сборной Португалии со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022 опубликовало новость о непопадании Криштиану Роналду в стартовый состав. С первых минут тогда вышел нападающий португальской "Бенфики" Гонсалу Рамуш, который смог забить три мяча – половину из того, чего португальцы добились в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв сборную Швейцарии со счетом 6:1. Португалия встретится с Марокко в рамках четвертьфинала мирового первенства завтра, 10 декабря, в 18:00 по московскому времени.
Источник: A Bola