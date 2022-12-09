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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
18:00
БразилияНе начат
П1 9X 5П2 1.45
Нидерланды
22:00
АргентинаНе начат
П1 3.65X 3.15П2 2.24
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Юран: главное, чтобы бразильцы в матче с хорватами не поймали Joga Bonito. Сейчас им нужно играть на результат

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Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией.
Фото: Global Look Press
– Думаю, Бразилия – главный претендент на чемпионство в Катаре. У нее есть колоссальный опыт по завоеванию титула чемпионов мира. Но главное, чтобы в матче с хорватами они не поймали Joga Bonito ("играй красиво" в переводе с португальского). Им нужно играть сейчас на результат. Там очень опытный тренер, который объяснит им, к чему может привести красивая игра, – цитирует Юрана "РБ Спорт".

Сборная Бразилии сыграет с национальной командой Хорватии сегодня, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022, который прямо сейчас проходит на территории Катара. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени. До этого, на стадии 1/8 финала, бразильцы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 4:1, забив все четыре мяча еще в первом тайме. Забитыми мячами отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Пакета. В своей группе Бразилия заняла первое место, опередив национальные команды Швейцарии, Сербии и Камеруна. Бразилия является одним из главных фаворитов текущего мирового первенства. Победитель матча Хорватия – Бразилия встретится в последующем полуфинале с лучшим в противостоянии Аргентина – Нидерланды, которые сыграют между собой сегодня, в 22:00 по московскому времени.


Юран Сборная Бразилии Сборная Хорватии Чемпионат Мира
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