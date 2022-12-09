Юран: главное, чтобы бразильцы в матче с хорватами не поймали Joga Bonito. Сейчас им нужно играть на результат

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией.
– Думаю, Бразилия – главный претендент на чемпионство в Катаре. У нее есть колоссальный опыт по завоеванию титула чемпионов мира. Но главное, чтобы в матче с хорватами они не поймали Joga Bonito ("играй красиво" в переводе с португальского). Им нужно играть сейчас на результат. Там очень опытный тренер, который объяснит им, к чему может привести красивая игра, – цитирует Юрана "РБ Спорт"
.
Сборная Бразилии сыграет с национальной командой Хорватии сегодня, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022, который прямо сейчас проходит на территории Катара. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени. До этого, на стадии 1/8 финала, бразильцы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 4:1, забив все четыре мяча еще в первом тайме. Забитыми мячами отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Пакета. В своей группе Бразилия заняла первое место, опередив национальные команды Швейцарии, Сербии и Камеруна. Бразилия является одним из главных фаворитов текущего мирового первенства. Победитель матча Хорватия – Бразилия встретится в последующем полуфинале с лучшим в противостоянии Аргентина – Нидерланды, которые сыграют между собой сегодня, в 22:00 по московскому времени.