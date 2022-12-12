Казанский: у аргентинцев вся надежда на Месси. Только этот маленький гений способен затащить их в финал чемпионата мира

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по футболу-2022 Аргентина – Хорватия.
– Думаю, будет счет 0:0 и серия пенальти. У аргентинцев вся надежда на Месси. Только этот маленький гений способен затащить их в финал. Шанс Хорватии – в абсолютно иррациональном ощущении от футбола, – приводит слова Казанского "СЭ"
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Напомним, что сборные Аргентины и Хорватии сыграют между собой сегодня, в 22:00 по московскому времени, в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу-2022. Во втором полуфинале встретятся Франция и Марокко – завтра, 14 декабря, также в 22:00. Аргентинцы пришли к полуфиналу через победы над Австралией и Нидерландами в 1/8 и 1/4 финала. Хорваты на этих же стадиях обыграли Японию и Бразилию, доведя дело до серии послематчевых пенальти. На групповом этапе сборная Аргентины сначала сенсационно уступила Саудовской Аравии, а затем взяли по три очка в матчах с Мексикой и Польшей. У сборной Хорватии две ничьих с Марокко и Бельгией, а также победа над Канадой.