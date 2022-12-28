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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
19:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.44X 3.2П2 3.15
Бетис
21:15
АтлетикНе начат
П1 2.75X 3.3П2 2.7
Атлетико
23:30
ЭльчеНе начат
П1 1.32X 5.4П2 10

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
19:00
МонпельеНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.45
Реймс
21:00
РеннНе начат
П1 3.35X 3.45П2 2.22
Ницца
23:00
ЛансНе начат
П1 3.2X 3.1П2 2.46
Марсель
23:00
ТулузаНе начат
П1 1.53X 4.6П2 5.8
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Радимов - о возможном переходе России в АФК: можно еще лет 20 ждать под вывеской УЕФА и довести наш футбол до ручки

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Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о выборе РФС между УЕФА и АФК.
Фото: AFP
- Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет 5, 10, 20. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу. А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать. Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам всё равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом, - передают слова Радимова "Известия".

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял вызванное политическими причинами неспортивное решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных матчей под своей эгидой. Это привело к пропуску сборной России очередного розыгрыша Лиги наций и непопаданию на Чемпионат Европы-2024 из-за недопуска на жеребьевку отборочного турнира. На заседании Исполкома Российского футбольного союза декабря обсуждался вопрос возможного выхода РФС из состава УЕФА и переход в АФК - Азиатскую футбольную конфедерацию, окончательное решение будет принято на заседании Исполкома 30 декабря.

30 декабря – будущий День свободы российского футбола! Почему решение РФС об уходе из УЕФА в Азию – абсолютно верное


РФС АФК УЕФА Радимов
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