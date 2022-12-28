- Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет 5, 10, 20. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу. А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать. Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам всё равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом, - передают слова Радимова "Известия".
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял вызванное политическими причинами неспортивное решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных матчей под своей эгидой. Это привело к пропуску сборной России очередного розыгрыша Лиги наций и непопаданию на Чемпионат Европы-2024 из-за недопуска на жеребьевку отборочного турнира. На заседании Исполкома Российского футбольного союза декабря обсуждался вопрос возможного выхода РФС из состава УЕФА и переход в АФК - Азиатскую футбольную конфедерацию, окончательное решение будет принято на заседании Исполкома 30 декабря.
30 декабря – будущий День свободы российского футбола! Почему решение РФС об уходе из УЕФА в Азию – абсолютно верное
Радимов - о возможном переходе России в АФК: можно еще лет 20 ждать под вывеской УЕФА и довести наш футбол до ручки
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о выборе РФС между УЕФА и АФК.
Фото: AFP