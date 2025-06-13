"То, что ушел Комличенко и, вероятно, уходит Осипенко — это, конечно, потеря. Но с другой стороны, они заслужили эти предложения, и удерживать их бесконечно невозможно. И я не жду какого-то сильного падения в уровне результата — все-таки, если не будет еще потерь, этот состав прошел очень серьезные испытания, а финал Кубка должен дать уверенность и желание пройти этот путь еще и еще", — приводит слова Семшова "РБ Спорт".
В сезоне-2024/25 футбольный клуб "Ростов" в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 39 очков, что позволило команде занять в итоговой турнирной таблице восьмое место. Кроме того, южане вышли в Суперфинал Кубка России, где они в серии послематчевых пенальти потерпели поражение от московского ЦСКА.
Напомним, что в феврале в "Ростове" случилась тренерская перестановка - вместо Валерия Карпина команду возглавил Джонатан Альба.
Семшов поделился ожиданиями от выступления "Ростова" в сезоне-2025/26
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов рассказал о своих ожиданиях от выступления "Ростова" в сезоне-2025/26.
Фото: ФК "Ростов"