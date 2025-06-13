"Будущее Гайича в ЦСКА? Мы общаемся с клубом по поводу нового контракта. Милан очень любит этот клуб, но к соглашению мы пока не пришли", - приводит слова Чалдовича Sport24.
Милан Гайич является игроком ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне-2024/25 правый защитник принял участие в 31 официальном матче, забил 1 гол, получил 6 жёлтых карточек.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 4 млн евро.
Агент Гайича сообщил о переговорах с ЦСКА по поводу нового контракта
Раде Чалдович, агент сербского защитника московского ЦСКА Милана Гайича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА