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Колосков - о словах Канчельскиса про купленные победы на ЧМ-2018: это бред больного человека, ему нужно лечиться

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по поводу скандальной реплики экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса об игре нашей команды на ЧМ-2018.
Фото: Getty Images
- Если говорить по поводу того, что Канчельскис считает победы нашей сборной на Чемпионате мира-2018 купленными, то здесь нечего комментировать. Когда люди больные, очень тяжело даже что-то говорить. Если есть какая-то логика в словах у людей, можно порассуждать, поспорить. Но это бред больного человека, надо констатировать, что Канчельскису нужно лечиться, - передает слова Колоскова Metaratings.ru.

Ранее экс-полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис дал скандальное интервью, в котором заявил, что все матчи нашей национальной команды на домашнем Чемпионате мира-2018 были купленными. Сборная России на ЧМ-2018 вышла из группы со второго места, одержав победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) и уступив Уругваю (0:3), после чего в 1/8 финала победила в серии пенальти сборную Испании (1:1, пен. 4:3), а в 1/4 финала также в серии 11-метровых уступила команде Хорватии (2:2, пен. 3:4).

Канчельскис: сборная России купила все игры на ЧМ-2018. Нас тянули за уши, со временем эта пена выйдет наружу


ЧМ-2018 Сборная России Канчельскис Колосков
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