- В результате декабрьских гаданий на кофейной гуще кому-то от РФС, видимо, было знамение о необходимости постучать в закрытую дверь УЕФА еще разок. Широкой общественности был представлен ново-старый курс российского футбола - устремиться в удушающие объятия коллективного Запада, с целью чего было анонсировано создание рабочей группы с УЕФА по данному вопросу. И теперь - первые ласточки, долгожданные предвестники будущих еврокубков и отбора на ЧМ-2026 для России по результатам встречи делегации РФС с представителями УЕФА: отказать в возвращении наших клубов, - передает слова Терюшкова "РБ Спорт".
В феврале 2022 года УЕФА по политическим причинам отстранил все российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой, в результате чего сборная России пропустила очередной розыгрыш Лиги наций, а клубы РПЛ были исключены из еврокубков, в октябре 2022 года сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. В конце декабря на заседаниях исполкома РФС рассматривалось предложение о выходе из УЕФА и переходе в АФК - Азиатскую футбольную конфедерацию, однако 30 декабря было принято решение не направлять письмо о будущем выходе из состава Союза европейских футбольных ассоциаций, а создать рабочую группу с представителями УЕФА по возвращению российских команд в международные турниры. 24 января состоялась встреча представителей РФС и УЕФА, на которой был согласован порядок дальнейшего взаимодействия. Это произошло на фоне новостей о дальнейшем отстранении российских команд и лишении Казани права проведения Суперкубка УЕФА-2023.
УЕФА Россию «не хочет терять и хочет видеть», но в соревнования не допустит. А вы ждали чего-то другого?
Терюшков: ново-старый курс российского футбола - устремиться в удушающие объятия коллективного Запада
Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков прокомментировал итоги совместной встречи представителей РФС и УЕФА по вопросу возможности возвращения российских команд в европейские турниры.
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