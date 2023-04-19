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Гаджиев - об отказе РФС от Кубка CAFA: лучше играть, чем не играть. ЧМ показал, что не так уж слабы сборные из Азии

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Экс-главный тренер "Анжи" и "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ РФС от участия сборной России в Кубке стран Центральной Азии в июне 2023 года.
Фото: РФС
- Со спортивной точки зрения лучше было участвовать в этом турнире, несмотря на то, что азиатские турниры не очень конкурентные. Да, европейские турниры сильнее, но лучше играть, чем не играть. Недавний чемпионат мира показал, что не такие уж и слабые азиатские сборные, - передает слова Гаджиева "Евро-футбол".

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов объявил, что организация приняла решение официально отказаться от возможного участия сборной России в Кубке CAFA - Футбольной ассоциации Центральной Азии, в которую входят Иран, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

С момента отстранения от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года сборная России принимала участие только в 5 товарищеских матчах, соперниками в которых были сборные из стран Азии.


АФК Кубок CAFA РФС Сборная России Гаджиев
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