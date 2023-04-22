Губерниев - о словах Клаудиньо про сборную Бразилии: что вы ожидали от него услышать? Для них Россия - дойная корова

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
14:00
ТорпедоНе начат
П1 2.19X 3.6П2 3.35
Факел
16:30
ОренбургНе начат
П1 2.36X 3.55П2 2.8
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.46X 4.4П2 7.5

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Родина
15:00
КАМАЗНе начат
П1 1.88X 3.4П2 4
Динамо Мх
15:00
ЕнисейНе начат
П1 2.4X 2.9П2 3.15
Акрон
16:00
НефтехимикНе начат
П1 2.15X 2.95П2 3.7
Шинник
16:00
АланияНе начат
П1 3.35X 3.4П2 2.09
Волгарь
16:30
ВелесНе начат
Балтика
21:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
14:30
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.57X 3.4П2 2.95
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.61X 3.35П2 2.9
Кристал Пэлас
17:00
ЭвертонНе начат
П1 1.98X 3.4П2 4.4
Ливерпуль
17:00
НоттингемНе начат
П1 1.18X 8.6П2 16
Лестер Сити
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.32X 3.3П2 3.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
15:00
БетисНе начат
П1 2.52X 3.15П2 3.2
Альмерия
17:15
АтлетикНе начат
П1 5.1X 4П2 1.72
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.68X 3.8П2 6.1
Вальядолид
19:30
ЖиронаНе начат
П1 2.53X 3.45П2 2.95
Реал
22:00
СельтаНе начат
П1 1.33X 5.95П2 9.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
16:00
СассуолоНе начат
П1 3.3X 3.55П2 2.27
Лацио
19:00
ТориноНе начат
П1 1.95X 3.25П2 4.85
Сампдория
21:45
СпецияНе начат
П1 2.85X 3.25П2 2.72

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
16:30
БаварияНе начат
П1 4.95X 4.6П2 1.65
Герта
16:30
ВердерНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.2
Бохум
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.25
Хоффенхайм
16:30
КельнНе начат
П1 2.28X 3.65П2 3.2
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.67X 4.65П2 4.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
18:00
ЛилльНе начат
П1 5.75X 4.2П2 1.63
Ланс
22:00
МонакоНе начат
П1 2.24X 3.5П2 3.4
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Губерниев - о словах Клаудиньо про сборную Бразилии: что вы ожидали от него услышать? Для них Россия - дойная корова

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах полузащитника "Зенита" Клаудиньо о том, что его целью остается игра за сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
- Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия - дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие, - передает слова Губерниева Sport24.

Ранее 26-летний атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что не думает о возможной игре за сборную России, а его целью остается попадание в сборную Бразилии. Весной 2023 году Олимпийский чемпион Токио в составе команды Бразилии Клаудиньо получил гражданство Российской Федерации, как и его партнер по "Зениту" и бразильской олимпийской сборной Малком.

Клаудиньо: даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в сборную России


Сборная России Сборная Бразилии Клаудиньо Губерниев
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