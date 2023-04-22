- Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия - дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие, - передает слова Губерниева Sport24.
Ранее 26-летний атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что не думает о возможной игре за сборную России, а его целью остается попадание в сборную Бразилии. Весной 2023 году Олимпийский чемпион Токио в составе команды Бразилии Клаудиньо получил гражданство Российской Федерации, как и его партнер по "Зениту" и бразильской олимпийской сборной Малком.
Клаудиньо: даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в сборную России
Губерниев - о словах Клаудиньо про сборную Бразилии: что вы ожидали от него услышать? Для них Россия - дойная корова
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах полузащитника "Зенита" Клаудиньо о том, что его целью остается игра за сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"