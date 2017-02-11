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Дэвид Мойес хочет увидеться с Трампом

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес заявил, что его команда после субботнего матча с "Саутгемптоном" отправится в Нью-Йорк.

"Это что-то новое для игроков. Они нуждаются в небольшом отдыхе. Мы будем смотреть баскетбол и хоккей, но еще и тренироваться. Я хочу создать командный дух, чтобы футболисты строили свои отношения вне поля.

Будем проводить тренировки в Центральном парке, ездить на велосипедах, но у команды будет время для осмотра достопримечательностей. Возможно, посетим Trump Tower. Если Дональд Трамп захочет увидеть моих ребят, то мы будем рады его видеть", — цитирует Мойеса "Газета.ру" со ссылкой на Goal.
Теги: Мойес Сандерленд
Сегодня, 10:07
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