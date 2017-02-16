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Российский бизнесмен Дмитрий Косарев намерен приобрести "Левски"

Российский бизнесмен Дмитрий Косарев сделал предложение о покупке болгарского "Левски".

"В связи со сложной ситуацией в "Левски" я бы хотел предложить решение, прежде чем команда пойдет по стопам обанкротившихся ранее софийских ЦСКА и "Локомотива". Хочу приобрести "Левски" и инвестировать в команду 10 млн евро собственных средств", - цитирует Косарева Gong.bg.

26-кратный чемпион Болгарии столкнулся с финансовыми трудностями и находится на грани банкротства.
Теги: Левски
Сегодня, 19:11
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