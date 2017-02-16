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На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (32)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (32)
Российский бизнесмен Дмитрий Косарев намерен приобрести "Левски"
Российский бизнесмен Дмитрий Косарев сделал предложение о покупке болгарского "Левски".
"В связи со сложной ситуацией в "Левски" я бы хотел предложить решение, прежде чем команда пойдет по стопам обанкротившихся ранее софийских ЦСКА и "Локомотива". Хочу приобрести "Левски" и инвестировать в команду 10 млн евро собственных средств", - цитирует Косарева Gong.bg.
26-кратный чемпион Болгарии столкнулся с финансовыми трудностями и находится на грани банкротства.
"В связи со сложной ситуацией в "Левски" я бы хотел предложить решение, прежде чем команда пойдет по стопам обанкротившихся ранее софийских ЦСКА и "Локомотива". Хочу приобрести "Левски" и инвестировать в команду 10 млн евро собственных средств", - цитирует Косарева Gong.bg.
26-кратный чемпион Болгарии столкнулся с финансовыми трудностями и находится на грани банкротства.
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