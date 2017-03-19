Евгений Коноплянка: я не как Селезнев, который ставит рекорды в Турции

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал о нападающем "Карабюкспора" Евгении Селезневе.



"Тут можно ехать 360 км/ч по трассе. Я шучу, конечно. Я не как Селезнев, который ставит рекорды в Турции. Полиция на вертолетах не может догнать его. Не хочу что-то говорить, а то он еще больше расцветет. Султан!", — сказал Коноплянка в интервью FootballHub.