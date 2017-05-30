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Монтелла подписал новый двухлетний контракт с "Миланом"

"Милан" продлил контракт с главным тренером Винченцой Монтеллой, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Соглашение со специалистом было подписано до 2019 года.

По итогам завершившегося сезона миланская команда под руководством 42-летнего специалиста завершила сезон на шестом месте в чемпионате Италии .

"Газета.ру"
Теги: Монтелла Милан
Сегодня, 20:19
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