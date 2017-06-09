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Куасси Куаджа покинул белорусский "Слуцк"

Защитник "Слуцка" Исса Куасси Куаджа покинул команду, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Игрок отправится в Россию, где попытается устроиться в один из местных клубов.
Сегодня, 06:41
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