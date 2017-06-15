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"Эвертон" заплатил €34 млн за вратаря Пикфорда

"Эвертон" купил у "Сандерленда" вратаря Джордана Ли Пикфорда.

Сумма трансфера составила €34 млн, а подписан контракт будет на пять лет, сообщает официальный сайт ирисок.

В сезоне-2016/17 страж ворот сыграл в 29 матчах АПЛ и пропустил 50 голов.

"Газета.ру"
Теги: Эвертон Сандерленд Трансферы
Вчера, 23:05
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:07) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Что происходит? У него стаиа почти 2 гола за игру)))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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