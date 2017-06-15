"Эвертон" заплатил €34 млн за вратаря Пикфорда

"Эвертон" купил у "Сандерленда" вратаря Джордана Ли Пикфорда.Сумма трансфера составила €34 млн, а подписан контракт будет на пять лет, сообщает официальный сайт ирисок.В сезоне-2016/17 страж ворот сыграл в 29 матчах АПЛ и пропустил 50 голов.