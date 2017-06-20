Гендиректор "Милана": уход Доннаруммы будет стоить нам 100 миллионов евро

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне прокомментировал отказ голкипера Джанлуиджи Доннаруммы продлить контракт с клубом."Мы разочарованы тем, что его решение или реакция его агента вызвали такое отношение у общества. Я действительно не знаю, что еще мы могли бы сделать, чтобы у Джиджо и его семьи было желание остаться. Мы пытались донести до него эту мысль каждый раз, когда мы разговаривали.Если бы он передумал, он не только был бы встречен с распростертыми объятиями самим клубом, но и фанатами "Милана". Настроение может быстро измениться.Никто никогда не сомневался, что он имеет право принять это решение. Это полностью соответствует правилам. Но одно дело – быть законным, другое – этика бизнеса. Самое печальное, что это будет крайне неприятной ситуацией для клуба. Уйти можно было бы, не повредив команде. Но сейчас это будет стоить "Милану" 100 миллионов евро.Если Доннарумма стоит столько в возрасте 18 лет, это связано с тем, что наш клуб имел смелость запустить его в основу. Все, что он должен был сделать, – сказать, что он не хотел оставаться. Тогда мы бы могли его освободить, если бы появился клуб, даже этим летом готовый заплатить "Милану" нужную сумму.Таким образом, то, что «Реал" не заплатит мне, попадет в карманы его агента. Я, по крайней мере, реинвестировал бы эту сумму в итальянский футбол", – цитирует Фассоне Corriere della Sera.