Кингсли Коман был арестован по обвинению в домашнем насилии

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман был арестован во Франции, сообщает Europe1.Местные правоохранительные органы заподозрили футболиста в домашнем насилии по отношению к своей бывшей подруге и матери его ребенка.Коман встречался с подругой дважды – в субботу и в понедельник, оба раза они спорили из-за денег. В понедельник девушка обратилась в полицию и написала заявление. Коман был арестован, однако через пару часов его выпустили.Суд по поводу действий Комана состоится в сентябре, он сам признался в совершении противоправных действий.