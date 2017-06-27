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Кингсли Коман был арестован по обвинению в домашнем насилии

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман был арестован во Франции, сообщает Europe1.

Местные правоохранительные органы заподозрили футболиста в домашнем насилии по отношению к своей бывшей подруге и матери его ребенка.

Коман встречался с подругой дважды – в субботу и в понедельник, оба раза они спорили из-за денег. В понедельник девушка обратилась в полицию и написала заявление. Коман был арестован, однако через пару часов его выпустили.

Суд по поводу действий Комана состоится в сентябре, он сам признался в совершении противоправных действий.

Sports.ru
Теги: Коман
Вчера, 23:09
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