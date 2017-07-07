У вратаря "Вулверхэмптона" Икеме диагностирована лейкемия

У нигерийского вратаря "Вулверхэмптона" Карла Икеме обнаружена острая лейкемия.Во время предсезонных тестов врачи выявили у 31-летнего футболиста "аномальные анализы крови", дальнейшая проверка подтвердила, что у игрока лейкемия. Икеме немедленно начнет проходить курс химиотерапии.Икеме является воспитанником "Вулверхэмптона" и выступает за клуб с 2003 года, хотя часто уходил в аренды в другие клубы. На его счету также 9 матчей за сборную Нигерии.