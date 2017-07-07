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У вратаря "Вулверхэмптона" Икеме диагностирована лейкемия

У нигерийского вратаря "Вулверхэмптона" Карла Икеме обнаружена острая лейкемия.

Во время предсезонных тестов врачи выявили у 31-летнего футболиста "аномальные анализы крови", дальнейшая проверка подтвердила, что у игрока лейкемия. Икеме немедленно начнет проходить курс химиотерапии.

Икеме является воспитанником "Вулверхэмптона" и выступает за клуб с 2003 года, хотя часто уходил в аренды в другие клубы. На его счету также 9 матчей за сборную Нигерии.

"Газета.ру"
Теги: Вулверхэмптон
Сегодня, 01:26
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